10 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что причиной приостановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) является его несоответствие требованиям Евросоюза.

Мирослава Романенко, , 13:57 — REGNUM Причиной приостановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) является его несоответствие требованиям Евросоюза. Об этом 9 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

Глава МИД Германии пояснила, что энергетические проекты в стране должны соответствовать европейским требованиям и «Северный поток — 2» не является исключением. На сегодняшний день требования не соблюдены, поэтому процесс сертификации газопровода приостановлен, пояснила она.

Читайте также: Глава МИД ФРГ назвала причину приостановки сертификации газопровода СП-2

Заявление главы внешнеполитического ведомства Германии о том, что СП-2 не соответствует требованиям Евросоюза, обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Наглый». Многие отметили, что подобные высказывания могут повысить стоимость газа на европейском рынке со всеми вытекающими последствиями (прежде всего, для европейских производителей).

«[Она] просто не умеет формулировать мысли ещё. Сейчас там переведут часть в немецкую юрисдикцию, и все будет соответствовать», — написала Алина.

«Ждём оверпрайса (сверх цены, завышенная цена. — М. Р.) на газ! Германия прям жжет!» — отреагировал Antor.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Thomas Eugster

«Да-да, согласен — пора цены ещё поднять, а то что-то они как-то замедлились», — пишет Валерий.

«Да в конце концов, СП-2 Россией уже окупился, в отличие от Германии. Ну и грейтесь железом, а не газом…» — написал E. L.

«Они же сами толкают ЕС под колпак Китая в таком случае. Цены на газ для населения — это поверхностная часть вопроса. А вот более глубокая — это цены на газ для производителей продукции. Если стоимость энергетической составляющей товара будет больше, значит, и экономика ЕС в целом будет менее конкурентоспособна. То есть, проще говоря, китайские товары сильнее внедрятся на рынок ЕС. Я не знаю, что движет этими зелеными и США, видимо, на Западе окончательно потеряли смысл в долгосрочном планировании и привыкли жить без соперников, иначе это не объяснить», — написал Паша.

«Поэтому газ в Европе будет и дальше расти в цене», — с сарказмом отметила Toma.

«Не хотите запускать «Северный поток — 2»? Ну и не нужно! Замерзайте, ребята! Украина с удовольствием поделится с вами своим опытом и своими кизяками!» — иронизирует Александр Р.

Зима в Германии (сс) lisatheobald

Читайте также: «Купить не пробовали?» — в Киеве не исключили воровства Украиной газа из РФ

«Я думаю, за это время столько заработка от простоя РФ за год не заработает», — предположил V. Т.

«$2000 не рекорд, говорили они. Но придется платить рублем или юанем…» — подытожил Sebast555.

Читайте также: Сеть: «Позавидовали соседу!» — ЕК получила жалобу «Нафтогаза» на Газпром