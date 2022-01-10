Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Около 3,5 тыс. петербуржцев, заболевших ковидом, были госпитализированы за первые десять дней 2022 года. Об этом 10 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUMА.

Госпитализация Иван Шилов

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По словам чиновника, перед новогодними праздниками в городе была проведена планомерная работа: определены дежурные медсанчасти, которые подготовились к приему повышенного числа госпитализированных, как с ковидом, так и с другими заболеваниями.

«Как амбулаторное, так и стационарное суммарное число пациентов с ковидом составило примерно 25−26 тыс. человек. Если говорить о госпитализированных пациентах, то за десять дней праздников было госпитализировано с коронавирусом и пневмонией порядка 3,5 тыс. горожан, что на 18% меньше, чем за предыдущие 10 дней», — отметил Дмитрий Лисовец.

Он также подчеркнул, что снижение госпитализации связано с меньшей долей заболеваемости, а также с тем, что горожане не торопились обращаться за медпомощью в стационары в Новогоднюю и Рождественскую ночи.

«Я действительно думаю, что граждане подошли более ответственно к проведению праздников в этом году», — подытожил чиновник.

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Напомним, за последние сутки в медучреждения Петербурга, занятые лечением коронавирусной инфекции, поступили 294 пациента. Это на 17 человек меньше, чем в предыдущие сутки.

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