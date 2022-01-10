Кемерово, 10 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Кемерове специалисты управления по делам ГО и ЧС и социальных служб провели выездные проверки пансионатов для пожилых людей. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Проживающие в пансионате

Напомним, что 8 января в Кузбассе в пансионате «Золотой век» для пожилых людей произошёл пожар. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

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«Всего в городе таких пансионатов девять, расположены они по 12 адресам. Проживают в них 427 человек. Руководителям этих учреждений напомнили о соблюдении правил противопожарной безопасности. Вместе посмотрели наличие огнетушителей, противопожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, наличие теплой одежды и одеял на случай эвакуации, число персонала в дневное и ночное время», — написал Середюк в своём instagram.

Он уточнил, что два учреждения информацию не предоставили, материалы обследования переданы в прокуратуру и Госпожнадзор.