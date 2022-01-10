Сыктывкар, , 13:30 — REGNUM На новогодних каникулах в Коми заметно сократились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, прививку сделали порядка трех тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Вакцинация Zdrav.khv.gov.ru

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По данным ведомства, среди прошедших повторную вакцинацию числятся 56 820 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 71 носителя коронавируса.