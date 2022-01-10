Красногорск, , 13:31 — REGNUM Программа социальной ипотеки для врачей на территории Подмосковье будет расширена. Об этом 10 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Ипотека AlexanderStein

Глава Подмосковья отметил, что таким образом власти рассчитывают привлечь новый медицинский персонал в региональные учреждения здравоохранения.

«Врачей, узких специалистов нам нужно привлекать больше. Поэтому в два раза пока, думаем получится больше, увеличили социальную ипотеку для врачей. Она очень востребована и позволяет врачам планировать свое будущее. Дополнительно с 1 января мы ввели доплату за аренду жилья. Это 20 тыс. рублей в месяц. Она коснется почти 2 тыс. врачей, это еще один серьезный стимул, чтобы закрывать потребность во врачах», — сказал Воробьев.

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