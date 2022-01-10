Чебоксары, , 13:29 — REGNUM В Чувашии в новогодние каникулы произошло 42 пожара, в которых три человека погибли. В том числе один человек скончался при приготовлении пищи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 10 января глава ГКЧС республики Олег Яковлев.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Руководитель ведомства проинформировал на планёрке о пожарах, которые произошли во время новогодних и рождественских праздников. По словам Олега Яковлева, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Чувашии зарегистрировано 42 пожара, в которых погибли три человека (за аналогичный прошлогодний период произошло 43 пожара, жертвами стали 11 человек). Нанесённый огненной стихией ущерб оценивается в 800 тыс. рублей.

Говоря о причинах возгораний, глава ГКЧС отметил, что «в основном присущ человеческий фактор». 1 января в Алатыре при пожаре в гаражном боксе погибла женщина 1946 года рождения, предварительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

4 января около 18:00 произошёл пожар в частном доме одной из деревень Чебоксарского района.

«Погибла женщина 1956 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при приготовлении пищи в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Олег Яковлев.

Утром 5 января в Цивильском районе при возгорании в одной из квартир скончался мужчина 1978 года рождения. По словам главы ГКЧС, предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курени в состоянии алкогольного опьянения.

Всего с начала года в Чувашии зарегистрировано семь пожаров из-за неосторожного обращения с огнём.

Руководитель госкомитета также сообщил, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению причин 24 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2021 года в Канаше при приготовлении пищи из-за ожогов скончалась 81-летняя жительница города. Предварительно правоохранители установили, что во время готовки огонь перекинулся на одежду.

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