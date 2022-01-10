Чебоксары, 10 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Чувашии в новогодние каникулы произошло 42 пожара, в которых три человека погибли. В том числе один человек скончался при приготовлении пищи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 10 января глава ГКЧС республики Олег Яковлев.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

Руководитель ведомства проинформировал на планёрке о пожарах, которые произошли во время новогодних и рождественских праздников. По словам Олега Яковлева, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Чувашии зарегистрировано 42 пожара, в которых погибли три человека (за аналогичный прошлогодний период произошло 43 пожара, жертвами стали 11 человек). Нанесённый огненной стихией ущерб оценивается в 800 тыс. рублей.

Говоря о причинах возгораний, глава ГКЧС отметил, что «в основном присущ человеческий фактор». 1 января в Алатыре при пожаре в гаражном боксе погибла женщина 1946 года рождения, предварительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

4 января около 18:00 произошёл пожар в частном доме одной из деревень Чебоксарского района.

«Погибла женщина 1956 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при приготовлении пищи в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Олег Яковлев.

Утром 5 января в Цивильском районе при возгорании в одной из квартир скончался мужчина 1978 года рождения. По словам главы ГКЧС, предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курени в состоянии алкогольного опьянения.

Всего с начала года в Чувашии зарегистрировано семь пожаров из-за неосторожного обращения с огнём.

Руководитель госкомитета также сообщил, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению причин 24 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2021 года в Канаше при приготовлении пищи из-за ожогов скончалась 81-летняя жительница города. Предварительно правоохранители установили, что во время готовки огонь перекинулся на одежду.

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