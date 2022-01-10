Москва, 10 января, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Голос генерального секретаря СДПГ Кевина Кюнерта на самом деле является голосом канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом 10 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Jon Worth Эмблема СДПГ

Напомним, что генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт призвал не смешивать политику и проект «Северный поток-2».

«Мнение Кевина Кюнерта относительно проекта «Северный поток-2» можно считать официальной позицией партии СДПГ и лично Олафа Шольца. Кюнерт представляет, условно говоря, «молодую гвардию» партии, которая верно следует за старшими товарищами», — заявил эксперт.

«В данном случае можно сказать, что осторожный канцлер Германии, не сам, а устами своего однопартийца обозначает четкую генеральную линию, которой необходимо придерживаться. Это вполне в стиле Шольца», — заключил политолог.