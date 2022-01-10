Бишкек, 10 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Сборная Киргизии выиграла кубок Евразии по хоккею среди молодежных команд, на проходившем в Стамбуле международном турнире. Об этом сообщает департамент спорта и физической культуры сегодня, 10 января.

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Помимо киргизских спортсменов в чемпионате приняли участие сборные Болгарии, Турции, Боснии и Герцеговины.

Киргизским хоккеистам удалось обыграть команды всех трёх стран: Болгарию — со счетом 7:5, Турции — тоже со счетом 7:5, а также Боснии и Герцеговины — со счетом 5:2.