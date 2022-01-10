Баку, 10 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» добрался до Азербайджана. О первом случае заражения этой разновидностью SARS-CoV-2 10 января сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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Как уточнили в ведомстве, штамм «Омикрон» был обнаружен в ходе исследования 12 образцов, взятых у лиц, прибывших из-за пределов страны.

«Новый вариант «Омикрон», появившийся в последнее время в результате мутаций коронавируса, вызывает серьёзную обеспокоенность в Азербайджане, а также во всём мире», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса назвали вакцинацию и призвали граждан вакцинироваться второй дозой.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в Армении и Узбекистане. Все случаи «завозные».