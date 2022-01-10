Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбургской области выявили 74 новых заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 10 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 108 957 случаев заражения. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 5559,25 на 100 тысяч населения.

С начала пандемии от болезни оправились 98 508 человек. Жертвами COVID-19 стали 3515 оренбуржцев, в том числе семеро за последние сутки.