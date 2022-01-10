Стокгольм, 10 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. 9 января премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон решила прокомментировать инцидент с задержанием уборщицы в своем доме, после того как она случайно активировала сигнализацию. Как оказалось женщина находилась в Швеции нелегально, и ее тут же арестовали, а у клининговой компании не было коллективного договора. В интервью газете Göteborgs-Posten Андерссон дала развернутый комментарий по поводу произошедшего.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Незадолго до Рождества в доме Магдалены Андерссон, расположенном в Наке, к югу от Стокгольма, сработала сигнализация. Прибывшие на место полицейские начали проверку персонала клининговой компании, когда среди уборщиков обнаружилась женщина, ранее объявленная в розыск.

Более того, как оказалось, у клининговой компании не было коллективного трудового договора, что явилось шоком, поскольку Андерссон является премьер-министром Швеции от «Социал-демократов», вся политика которых построена на трудовом праве.

«Я прекратила все контакты с этой клининговой компанией. Они несколько раз давали мне положительный ответ на вопрос, есть ли у них с персоналом коллективный договор», — заявила впоследствии Андерссон.