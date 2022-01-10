Сан-Франциско, США, , 13:27 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 96:82.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету 28 очков. В составе «Кливленда» форвард Ламар Стивенс набрал 17 очков.

«Голден Стэйт» одержал 30-ю победу в 39 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» потерпел 22-е поражение в 40 играх и идёт на 10-м месте.