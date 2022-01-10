Джакарта, , 13:26 — REGNUM Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии дало разрешение на экстренное использование молнупиравира, таблеток от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что препарат доставили в Индонезию 3 января 2022 года.

Помимо молнупиравира, Индонезия приобрела у Pfizer лекарство от COVID-19, Paxlovid, которое, как утверждалось, способно предотвратить смертность на 90% и снизить вероятность госпитализации на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии в течение 2021 года способствовало репатриации 73 000 индонезийских граждан.

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