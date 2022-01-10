10 января 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:17 — REGNUM В Казахстане после повышения цен на автомобильный сжиженный газ на 50% люди вышли на улицы. Жители Мангистауской области Казахстана, протестующие против повышения цен на автомобильный сжиженный газ, продолжают свои акции протеста. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости военной помощи со стороны союзников, возлагая ответственность за протесты на «террористические банды». Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемую Россией, и заявил, что «террористы» захватили стратегические объекты по всей стране. Токаев объявил, что Нурсултан Назарбаев отправлен в отставку и что с сегодняшнего дня он сам возглавит Совет безопасности Казахстана.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным МВД Казахстана, в ходе протестов в стране погибли 10 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии, 317 человек получили ранения. В сообщении МВД Казахстана отмечается, что по всей стране задержано более 200 человек. С другой стороны, министерство заявило, что около 100 сотрудников полиции получили ранения и были повреждены 37 полицейских автомобилей.

Какая реакция последовала в социальных сетях Турции в связи с этими неожиданными событиями в Казахстане?

Эксперт по международным отношениям, публицист Омер Мурат публикует следующие комментарии, прикрепляя сожженную фотографию Назарбаева:

@omarmuray: «Перед глазами тех, кто желает видеть происходящее, предстают события в Казахстане, и это дает серьезное представление о том, что может произойти в Турции. В связи с жесткой структурой авторитарных режимов социальные требования и реакции не могут найти каналов для своего выражения, и политические изменения будут происходить аналогично взрыву».

@omarmuray: «Эти протесты стали самым серьезным бунтом против власти 81-летнего Нурсултана Назарбаева, правление которого длилось на протяжении почти трех десятилетий. Несмотря на то, что Назарбаев покинул пост президента в 2019 году, он продолжает оставаться лидером, который управляет страной за кулисами. Народ продемонстрировал свою реакцию на это».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Akorda.kz

Журналист, публицист Батухан Чолак публикует следующие комментарии:

@batuhancolak33: «В Казахстане происходят очень интересные события. Протесты, начавшиеся с подорожания топлива, внезапно вышли из-под контроля, на дорогах начали поджигать военную технику, солдат и сотрудников полиции стали брать в заложники. Казахстан, имеющий влиятельную военную силу численностью более 50 000 человек, в настоящее время запросил военной помощи у России».

@batuhancolak33: «Обратились за помощью к российской армии, и, похоже, военные скоро войдут в Казахстан. Недалек тот час, когда в обмен на эту помощь Казахстан превратится в страну из советских времен. Если под контроль России перейдет один из важнейших мировых запасов подземных ресурсов, напряженность в регионе возрастет».

@batuhancolak33: «США также могут быть вовлечены в этот процесс. В течение многих лет Казахстан был далек от демократии и не был полностью независимой страной. У них не было нормальной армии и корпоративной культуры. Вот к чему они пришли. Одним словом, протесты в связи с природным газом кажутся выгодными для России. В случившемся снова пострадал народ Казахстана».

Пользователь по имени Мете Демирджи отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@Mete_Demirci: «Так же как и мы не смогли избавиться от арабов, так и среднеазиатские государства не смогли избавиться от России. Несмотря на то, что Казахстан и является одной из стран, которые не понаслышке знают, что нельзя доверять другой стране, просить военной помощи у России — все равно что выстрелить себе в ногу».

Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродром города Алма-Аты Mil.ru

Публицист газеты Diken Айшегюль Касап публикует следующий комментарий:

@aysegul_kasap: «В Казахстане продолжаются протесты. В Казахстане вызвало бурную реакцию не только подорожание природного газа, но и высокие цены, безработица и коррупция… На самом деле и в нашей стране ситуация ничем не отличается».

Политик Синан Оган публикует следующий комментарий:

@DrSinanOgan: «В результате протестов из-за роста цен в Казахстане правительство ушло в отставку. Не последовало призывов к гражданской войне, как это было у нас, когда заявляли, что «тех, кто выйдет на улицу, мы заставим пожалеть, что они появились на свет, мы будем преследовать их, куда бы они ни направились»! Зрело было признано, что и возражение, и отставка являются демократическим требованием».

Протестующие в Актюбинске сооружают юрту, 4 января 2022 года Esetok

На что Салих Огуз отвечает:

@SalihOGUZ: «Брат, ты стремишься править, когда за тебя отдают голоса. Если не сможешь справиться, то нужно уйти. Когда ты устраиваешься на работу, ты стремишься выполнять эту работу, если не можешь, тебя уволят или ты сам уйдешь в отставку. В условиях демократии ты не сможешь взять в свои руки армию, полицию, судебную систему и назвать террористом любого, кому не нравятся твои идеи и политика».