Москва, 10 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Новогодние поздравления от руководителей своих компаний получили 52% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поздравление

Работодатели с Новым годом чаще поздравляли женщин, чем мужчин — 55% против 51% и работников с окладом выше среднего: 54% опрошенных с зарплатой 80 тыс. руб. в месяц.

Но чаще всего руководители поздравляли с Новым годом сотрудников старше 45 лет (58%), гораздо реже — молодых сотрудников.

Опрос проведен 1−5 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 396 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, большинство жителей России (82%) довольны полученными на Новый год подарками.

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