Стокгольм, , 13:31 — REGNUM Служба государственной безопасности Швеции усилит протоколы охраны премьер-министра страны и разберется, есть ли «необходимость в изменении правил». Об этом в интервью телеканалу SVT вечером 9 января заявила руководитель спецслужбы Шарлотта фон Эссен.

Стокгольм, Швеция

Ее заявления прозвучали на фоне скандала, когда в минувшие выходные стало известно, что несколько дней назад незадолго до Рождества уборщица случайно активировала сигнализацию в частном доме премьер-министра страны Магдалены Андерссон. Прибывшая полиция вскоре обнаружила, что у женщины не было вида на жительство в Швеции, и она вообще разыскивалась правоохранителями.

Инцидент вызвал бурю эмоций в шведских СМИ, поскольку многие начали задаваться вопросом, как получилось, что разыскиваемый человек мог работать в доме премьер-министра страны.

«Я понимают, что то, что было сообщено об инциденте, вызывает вопросы. Для Службы государственной безопасности Швеции не представляется возможным вдаваться в подробности, когда речь идет о безопасности нашего персонала, но, конечно же, безопасность премьер-министра имеет наивысший приоритет», — заявила фон Эссен.