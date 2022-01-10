Красногорск, , 13:24 — REGNUM В Подмосковье следует улучшить систему школьного питания. Об этом 10 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Школьное питание Екатеринбург.рф

По его словам, чтобы сделать еду в столовых более вкусной и качественной, в школах Подмосковья был проведен опрос учащихся на тему того, что их не устраивает в части питания.

«Тема школьного питания всегда очень чувствительна. И в последние два дня второй четверти мы провели опрос 870 тыс. школьников - и малышей, и старшеклассников. Чтобы там, где питание вызывало нарекание, мы принимали соответствующие решения. А именно, те кто кормит хорошо детей — работают в Подмосковье, а те, кто кормит детей неважно — не работают», — сказала Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье ожидается модернизация общественного транспорта