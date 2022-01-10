Красногорск, 10 января 2022, 13:24 — REGNUM В Подмосковье следует улучшить систему школьного питания. Об этом 10 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Школьное питание
Школьное питание
Екатеринбург.рф

По его словам, чтобы сделать еду в столовых более вкусной и качественной, в школах Подмосковья был проведен опрос учащихся на тему того, что их не устраивает в части питания.

«Тема школьного питания всегда очень чувствительна. И в последние два дня второй четверти мы провели опрос 870 тыс. школьников - и малышей, и старшеклассников. Чтобы там, где питание вызывало нарекание, мы принимали соответствующие решения. А именно, те кто кормит хорошо детей — работают в Подмосковье, а те, кто кормит детей неважно — не работают», — сказала Воробьев.

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