Клинцовский район, Брянская область, 10 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Более одного миллиона рублей и ювелирные изделия похитили злоумышленники из частного дома в Клинцовском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе регионального УМВД.

Https://32.мвд.рф/ Вскрытый замок

Похитители проникли в дом новогодней ночью, отжав оконный стеклопакет. Хозяин, 65-летний местный житель, был в отъезде. Воры вскрыли металлический сейф, из которого забрали деньги и украшения. Как отметили в полиции, территория домовладения не была огорожена, сигнализация и система видеонаблюдения также отсутствовали.

Возбуждено уголовное дело.