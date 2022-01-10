Буэнос-Айрес, 10 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли в северной части Аргентины. Об этом 10 января сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Yaelo Землетрясение

Согласно данным центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 75 км в северо-западном направлении от аргентинского города Сан-Мигель-де-Тукуман в провинцим Тукуман, в котором проживает 781 тыс. человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

При этом сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано сейсмологами на севере Греции.