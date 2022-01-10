Стокгольм, 10 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Ситуация на границе с Украиной становится якобы все более напряженной. Со своей стороны 10 января представители США и России встретились в Женеве, чтобы обсудить ситуацию с «гарантиями по безопасности». Как отмечает российский собкор шведского телеканала SVT Берт Сундстрём, у сторон впервые за долгие годы появился шанс выработать компромисс на уровне дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

«Отношения — худшие со времен холодной войны», — считает Сундстрём.

Отмечается, что переговоры Джо Байден — Владимир Путин ни к чему не привели, но у американских и российских дипломатов есть возможность уладить разногласия.

«Это шанс вывести эту дискуссию на дипломатический уровень. Переговоры, которые состоялись между Путиным и Байденом, ни к чему конкретному не привели. Теперь эта возможность оставляется за Женевой, где сегодня встретятся заместители министров иностранных дел двух стран», — заявил в новостном сюжете американский собкор SVT Стефан Осберг.