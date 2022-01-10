Афины , 10 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Глава оппозиционной греческой партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом лидер главной оппозиционной партии страны написал в социальных сетях 9 января.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«ПЦР-тест показал, что я положительный», — сказал он, добавив, что уже получил третью дозу вакцины. Ципрас отметил, что симптомы умеренные.

Жена и дети политика получили отрицательные результаты теста.