Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Сексуальное насилие в отношении молодых людей в Швеции не менее распространено и не менее серьезно, чем насилие среди взрослых. Об этом стало известно после того, как 10 января телеканалом SVT было публиковано социологическое исследование, проведенное профессором Стокгольмского университета Каролиной Оверлин.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Оверлин руководила исследовательским проектом, основанным на опросах 956 старшеклассников и подробных интервью с 18 молодыми людьми, подвергшимися сексуальному насилию. Оказалось, что девочки более уязвимы, чем мальчики.

В исследовании 9% девочек сообщили, что они неоднократно подвергались серьезному сексуальному насилию, а 20% подвергались единичным случаям секснасилия. По мнению исследователей, такие же цифры можно получить, если опрос провести среди взрослых.

«Многие взрослые воспринимают отношения молодых людей как нечто преходящее, в них много драмы, и тогда они задаются вопросом, на самом деле речь идет о серьезном насилии в отношениях», — сказала в интервью журналистам профессор Оверлин.