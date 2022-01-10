Стокгольм, 10 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Сексуальное насилие в отношении молодых людей в Швеции не менее распространено и не менее серьезно, чем насилие среди взрослых. Об этом стало известно после того, как 10 января телеканалом SVT было публиковано социологическое исследование, проведенное профессором Стокгольмского университета Каролиной Оверлин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Оверлин руководила исследовательским проектом, основанным на опросах 956 старшеклассников и подробных интервью с 18 молодыми людьми, подвергшимися сексуальному насилию. Оказалось, что девочки более уязвимы, чем мальчики.

В исследовании 9% девочек сообщили, что они неоднократно подвергались серьезному сексуальному насилию, а 20% подвергались единичным случаям секснасилия. По мнению исследователей, такие же цифры можно получить, если опрос провести среди взрослых.

«Многие взрослые воспринимают отношения молодых людей как нечто преходящее, в них много драмы, и тогда они задаются вопросом, на самом деле речь идет о серьезном насилии в отношениях», — сказала в интервью журналистам профессор Оверлин.