Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге за новогодние выходные от коронавирусной инфекции привились порядка 26 тыс. человек. Об этом 10 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам чиновника, несмотря на каникулы, горожане продолжили записываться на вакцинацию. С 23 декабря по 3 января в городских прививочных пунктах фиксировалось примерно 17 тыс. записей на вакцинацию. А с 3 по 9 января — на 7,8 тыс. больше.

«Всего вакцинировано за праздничные дни 26 тыс. человек. Конечно, это не впечатляющие цифры, но без малого почти 30 тыс. жителей города нашли время на праздниках вакцинироваться», — отметил Дмитрий Лисовец.

Он добавил, что благодаря сознательности горожан Петербург подошел совсем близко к отметке в 3 млн первично вакцинированных граждан.

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