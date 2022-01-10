Москва, , 13:17 — REGNUM У пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова нет информации о контактах между президентом России Владимиром Путиным и бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым во время кризиса в Казахстане. Об этом 10 января заявил журналистам представитель Кремля.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — сказал он в ответ на вопрос о том, были во время дестабилизации ситуации в Казахстане контакты главы Российского государства с первым казахским президентом и планируются ли такие контакты.

Также Песков рассказал, что на данный момент вопрос о том, чтобы разместить подразделения миротворческих сил на космодроме Байконур в Казахстане не обсуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не ожидал возникновения и быстрого распространения беспорядков в Казахстане в январе 2022 года.