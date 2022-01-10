Берн, 10 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман перед встречей в Женеве во время протокольной фотографии не стали пожимать друг другу руки.

En.kremlin.ru Флаги России и США

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Дипломаты сохранили социальную дистанцию. В этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков завил, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны.

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