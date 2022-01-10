Невинномысск, Ставропольский край, , 13:16 — REGNUM В городе Невинномысске Ставропольского края будет создано в ближайшее время свыше 8 тыс. рабочих мест. Для обеспечения новых производств, которые планируют запустить в Городе химиков, как его называют в крае, власти планируют привлечь трудовые кадры из ряда населенных пунктов, в том числе города Ставрополя, Шпаковского, Кочубеевского, Андроповского и других округов. Об этом было сказано 10 января в ходе еженедельного рабочего совещания в краевом правительстве, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

Рабочий

«Владимир Владимиров поставил задачу своевременно решить вопрос обеспечения кадрами новые предприятия. С этой целью он поручил краевому министерству труда и социальной защиты населения проработать возможность заключения соглашений для привлечения трудовых ресурсов из ближайших к Невинномысску территорий»,-говорится в сообщении.

Губернатор также поручил рассмотреть вопросы обновления транспортной инфраструктуры в Невинномысске. Всего на территории опережающего социально-экономического развития, созданной в городе, планируется реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 19,6 млрд рублей.