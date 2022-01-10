Москва, , 13:15 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности и располагает обширной информацией о фактах и технологиях иностранного вмешательства во внутренние дела России, технологии схожи с теми, что используются в Казахстане. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Gov.ru

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«Констатируем, что схожие технологии используются и против наших соседей — других государств — участников ОДКБ», — сказал Пискарёв.

Парламентарии находятся в тесном взаимодействии с коллегами по Парламентской Ассамблее ОДКБ и оперативно обмениваются информацией с целью совершенствования законодательства в сфере противодействия иностранному вмешательству и защиты суверенитета стран, отметил парламентарий.

В Госдуме намерены активизировать работу по установлению единых подходов в законодательстве в части противодействия угрозам безопасности стран.