Москва, 10 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ, подготовило и опубликовало Министерство финансов РФ. Документ размещён на официальном портале проектов нормативных актов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Офшор

Планируется, что российские компании, как минимум четверть капитала которых принадлежит владельцам из офшоров, не получат государственной поддержки.

Всего в список вошли 57 стран, в числе которых Кипр, Гонконг, Сингапур, Мальта, Швейцарская Конфедерация, Американские Виргинские острова и другие. В перечне отсутствуют Нидерланды и Люксембург, с которыми у России были заключены новые налоговые соглашения.

Предполагается, что перечень начнёт действовать с 1 января 2023 года.