Уфа, 10 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Отраслевым годом волейбола объявлен 2022 год в Башкирии. Об этом 10 января сообщил министр спорта региона Руслан Хабибов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Волейбол

По его словам, на заседании совета по вопросам развития физической культуры и спорта глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею внедрения в регионе новой отраслевой традиции: объявлять каждый следующий год — годом одного из видов спорта.

«Подобный опыт уже использовал Минспорт России. 2021 год был годом комплекса ГТО, в связи с 90-летием. В республике 2022 год объявлен отраслевым годом волейбола», — сообщил Хабибов.

Он также напомнил, что в текущем году в Уфе будет проходить этап чемпионата мира по волейболу и международный турнир по волейболу «Лига наций» среди женских команд.