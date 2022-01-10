Подгорица, , 13:14 — REGNUM Доходы от ИТ-индустрии в Хорватии измеряются миллиардами евро и медленно догоняют доходы от туризма, в Сербии уже превысили стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции. Доходы IT-сектора в Черногории в 2020 году составили целых 170 миллионов евро, а экспорт IT-продуктов и услуг составляет 15 процентов общего экспорта, пишет издание Vijesti.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

ИТ-индустрия в Хорватии росла в четыре раза быстрее, чем ВВП, а в Сербии на долю отрасли приходилось шесть процентов от общего ВВП. Доходы ИТ-сектора Хорватии в 2020 году составили 3,7 млрд евро. Экспорт ИТ-продукции в Сербии в 2020 году составил 1,1 млрд евро. В Черногории, несмотря на молодость, в 2020 году этот сектор принес около 170 млн евро дохода.

«На данный момент отрасль составляет около 3,7 процента в нашем ВВП. Конечно, есть много возможностей для улучшения, особенно если учесть, что в Эстонии доля IT-индустрии в ВВП составляет 12 процентов», — сказала статс-секретарь Министерства государственного управления, цифровых технологий и медиа, Марина Банович.

«По оценкам, в настоящее время в Черногории не хватает около 500 ИТ-специалистов, в то время как в Европе их число достигло одного миллиона», — сказала Банович.