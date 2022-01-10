Новосибирск, 10 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Метрополитен Новосибирска в прошедшем году перевез более 75 млн пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

«По предварительным данным, перевозка пассажиров Новосибирским метрополитеном в 2021 году оказалась значительно выше, чем в 2020 году, когда было перевезено 58,1 млн пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точные данные будут предоставлены позднее, когда будет получена вся информация.

При этом, по данным «Ъ-Сибирь», за 2019 год метрополитен перевёз около 84,5 млн пассажиров.