Москва, 10 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. На минувшей неделе (3−9 января) рубль изрядно подешевел — на пике доллар касался апрельских максимумов в районе отметки 77 руб., откуда ушел на техническую коррекцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти

«Сегодня, 10 января, пара доллар/рубль доходила до зоны 74,75 руб., однако импульс отката не получает развития. Более того, котировки сокращают утренние потери, пытаясь вернуться за пределы отметки 75 руб., что может сигнализировать о неготовности российской валюты к полноценному восстановлению.

После всплеска волатильности рубль пытается сузить диапазон колебаний и покинуть зону турбулентности.

Основной негатив от ситуации в Казахстане отыгран, и если обстановка в проблемной стране продолжит стабилизироваться, в ближайшие дни давление на «россиянина» ослабнет, по крайней мере, с этого фронта.

Впрочем, если и прочие риски, которые могут заставить рубль оставаться в оборонительной позиции. Прежде всего, это долларовый фактор в контексте растущих ожиданий более агрессивного ужесточения политики ФРС США.

12 января будет опубликован отчет по потребительской инфляции в Штатах, который может стать тем самым катализатором роста доллара по всему спектру рынка, если показатели подтвердят дальнейший рост индекса потребительских цен (CPI).

CPI) в свою очередь заставит Федрезерв действовать еще оперативнее, чем планируется на данный момент. К слову, ожидания первого повышения ставки уже сместились на март и продолжают расти.

Еще один фактор риска для рубля — потенциальное падение нефти после подъема к максимумам середины ноября по мере восстановления добычи в Ливии и Казахстане, а также в случае укрепления доллара.

Иными словами, путь наименьшего сопротивления для российской валюты по-прежнему пролегает на север, и в предстоящие дни нельзя исключать возвращение пары к максимумам в районе 77 рублей», — полагает эксперт.

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