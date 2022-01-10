Сочи, Краснодарский край, , 13:12 — REGNUM Против COVID-19 привиты 78% жителей Сочи, об этом 10 января в соцсетях сообщил глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поддерживаем текущий темп вакцинации в крае. 78% жителей города получили прививку от COVID-19. Среди пожилых людей привиты почти 60%», — сообщил Копайгородский.

Он пояснил, что в новогодние праздники работали все пункты вакцинации, за период длинных выходных от коронавируса привились три тысячи человек.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники город-курорт Сочи посетили около 270 тыс. туристов, в горном кластере загрузка средств размещения составила около 90%, средняя на курорте — 70%.