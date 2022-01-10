Москва, 10 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина и их подчиненного Сергея Романова, которые обвиняются в хищении более 63 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Ижокин.

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«Мы получили официальное уведомление о завершении предварительного следствия по нашему делу. Cейчас стороны приступят к ознакомлению с его материалами», — цитирует его ТАСС.

Обвиняемые после того, как им предъявили обвинение в окончательной редакции, не признали вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Москве суд арестовал трёх офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве. По версии следователей, обвиняемыми было похищено примерно 64 млн рублей при заключении контрактов с фирмой из Ставрополя ООО «АсСтрой», которая занималась поставками сборно-разборных складских комплексов. По мнению следователей, офицеры УА ФСБ вводили в заблуждение свое руководство и лоббировали заключение новых соглашений с этой компанией.