Москва, 10 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Никто не ожидал возникновение и быстрое распространение беспорядков в Казахстане в январе 2022 года. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для Российской Федерации», — заявил Песков.

«Да, это стало неожиданностью, но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволили, несмотря на неожиданность, всё-таки должным образом отреагировать на эти вызовы», — указал он.