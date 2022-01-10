Бухарест, , 13:10 — REGNUM Из-за многочисленных аварий в системе теплоснабжения в столице Румынии Бухаресте в понедельник, 10 января, без отопления и горячей воды остались более 600 многоквартирных домов. Об этом сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

Бухарест Ștefan Jurcă

Согласно официальным данным, в настоящее время коммунальные службы румынской столицы не справляются с возникшей проблемой, соответствующая помощь запрошена у региональных специалистов. По сведениям мэрии Бухареста, на полную ликвидацию указанных прорывов понадобится не менее трех дней.

Ситуация усугубляется резким ухудшением погодных условий в регионе. Температура воздуха в румынской столице и ее окрестностях составляет — 60С, в дальнейшем мороз усилится до — 12 0С.

Услугами центрального отопления в Бухаресте пользуются более 1 200 000 человек, или 50% населения столицы Румынии. По состоянию на январь 2022-го года уровень износа коммуникаций в городе составил 85%.