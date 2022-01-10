Красногорск, 10 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. На 2022 год в Подмосковье запланирована масштабная программа по модернизации системы общественного транспорта. Об этом 10 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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По его словам, в число главных задач в части работы общественного транспорта на территории Подмосковья входит обеспечение движения автобусов по расписанию.

«Выполнение расписания является для нас важной задачей. Человек не должен беспокоиться, как попасть на работу, как вернуться домой. На этот год мы запланировали большую программу по модернизации общественного транспорта. Тема важна и чувствительная для большого количества людей», — сказал Воробьев.