Абакан, 10 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Хакасии за новогодние праздничные дни зарегистрировано 53 пожара. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, чаще всего горели жилые дома — 13 случаев.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Пожар в Хакасии

Кроме того, в десяти случаях пожарным пришлось тушить надворные постройки, в шести случаях — бани, два раза — автомобили. Лидерами по числу пожаров стали Абакан, Алтайский, Ширинский и Таштыпский районы.

«Мусор горел 18 раз. Самые частые причины пожаров: замыкание электропроводки, недосмотр за печью и неосторожное обращение с огнем», — отметили в ведомстве.

В результате на пожарах погибли пять человек, ещё один получил травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 января произошёл пожар в частном доме в селе Калинино. При ликвидации пожара внутри дома были найдены тела двух мужчин 46 и 42 лет и 45-летней женщины.

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