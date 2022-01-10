София, 10 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Официальная София не располагает собственным планом по урегулированию конфликта на востоке Украины и не намерена рассматривать риски возникновения возможной напряженности на украинско-российской границе. Об этом 10 января заявил министр обороны Болгарии Стефан Янев, передает Болгарское радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам С. Янева, Болгария является страной-членом НАТО, которая будет последовательно выполнять любые резолюции Североатлантического альянса по размещению на своей территории дополнительных сил западного военного блока, но участвовать в военном разрешении указанной ситуации София не станет.

«В случае необходимости, вызванной эскалацией конфликта [на Украине], болгарские компетентные органы, в том числе Совет министров и Народное собрание, предложат варианты принятия соответствующего решения», — отметил, в частности, он.

Ранее С. Янев был подвергнут представителями Брюсселя жесткой критике за нежелание предоставить силам Пентагона и НАТО болгарские военные полигоны и морские порты. Переброска подразделений НАТО в Болгарию и Румынию связана с планом укеоепления восточных натовских рубежей.