Москва, 10 января 2022, 13:03 — REGNUM Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) сообщил о том, что собирается сделать обзор на комедию «Дракулов». Он написал об этом в личном телеграм-канале 10 января.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)
Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)
Okras

По словам блогера, подписчики предлагали для следующего ролика фильм «Красное уведомление», однако Баженов «до него ещё не добрался». «Я вывез «Матрицу: Воскрешение», но не вывез «Дракулова» с Галустяном. Сегодня будет попытка номер два», — пишет BadComedian.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Дракулов» вышел в октябре 2021 года — главную роль в нём сыграл комик Михаил Галустян. На данный момент средняя оценка фильма на сервисе «Кинопоиск» составляет 3,9 из 10.

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