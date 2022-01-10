Москва, 10 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) сообщил о том, что собирается сделать обзор на комедию «Дракулов». Он написал об этом в личном телеграм-канале 10 января.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

По словам блогера, подписчики предлагали для следующего ролика фильм «Красное уведомление», однако Баженов «до него ещё не добрался». «Я вывез «Матрицу: Воскрешение», но не вывез «Дракулова» с Галустяном. Сегодня будет попытка номер два», — пишет BadComedian.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Дракулов» вышел в октябре 2021 года — главную роль в нём сыграл комик Михаил Галустян. На данный момент средняя оценка фильма на сервисе «Кинопоиск» составляет 3,9 из 10.