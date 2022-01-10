Смоленск, 10 января 2022, 13:02 — REGNUM Структуру администрации Смоленска планируется оптимизировать. Об этом 10 января заявил глава города Андрей Борисов на планерном совещании, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В частности, полномочия и функции администраций Ленинского, Заднепровского и Промышленного районов планируется передать подразделениям администрации Смоленска в статусе управлений, которые создадут по территориальному принципу курирования.
Также глава города анонсировал в 2022 году объединение муниципальных дорожных предприятий «СпецАвто» и «Дормостстрой».