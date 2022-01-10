В Смоленске хотят упразднить администрации районов
Смоленск, 10 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Структуру администрации Смоленска планируется оптимизировать. Об этом 10 января заявил глава города Андрей Борисов на планерном совещании, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Василий Иванов ИА REGNUM
Администрация Ленинского района города Смоленска
В частности, полномочия и функции администраций Ленинского, Заднепровского и Промышленного районов планируется передать подразделениям администрации Смоленска в статусе управлений, которые создадут по территориальному принципу курирования.
«Функционал новых управлений в целом останется прежним, однако будет ликвидирован ряд дублирующих функций», — уточнили в пресс-службе.
Также глава города анонсировал в 2022 году объединение муниципальных дорожных предприятий «СпецАвто» и «Дормостстрой».