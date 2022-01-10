Ярославль, 10 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Исполнять обязанности председателя правительства Ярославской области будет Виктор Неженец. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Виктор Неженец

Как ранее сообщало ИА REGNUM 30 декабря 2021 года пост председателя регионального правительства покинул Дмитрий Степаненко. В этот же день появилось распоряжение временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Евраева, определившее сменщика Степаненко.

«Возложить исполнение полномочий Председателя Правительства области на Неженца Виктора Станиславовича — исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства области с 31.12.2021 до укомплектования вакантной должности», — говорится в тексте распоряжения.

Виктор Неженец курирует в правительстве вопросы строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.