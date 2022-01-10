Подгорица, 10 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Аэропорты Черногории (Тиват и Подгорица) реализовали запланированные доходы за 2020 год в сентябре 2021, компания сократила расходы и получит прибыль в размере более одного миллиона евро, заявил в интервью изданию Pobjeda президент совета директоров аэропорта Черногории Небойша Джокович.

Галина Брусницына ИА Красная Весна В аэропорту

«Если сравнивать результаты с 2020 годом, когда убыток составил более 14 миллионов евро, то результат отличный, но до рекорда 2019 года нам еще далеко, и мы надеемся, что с окончанием пандемии мы сможем быстро вернуться на тот уровень», — сказал он.

По словам Джоковича, что аэропорты давно готовы для увеличения пропускной способности.

Говоря о пассажиропотоке, он отметил, что с 15 декабря 2020 года по 15 декабря 2021 года в аэропорту Тивата было 667 200 пассажиров, а в аэропорту Подгорицы — 635 136 пассажиров.

«Несомненно, мы довольны 1,3 млн перевезенных пассажиров, что составляет около 50 процентов и 45 процентов по отношению к реализованной выручке в рекордном 2019 году, а учитывая, что у нас не было рынков России и Белоруссии, это большой результат», — сказал Джокович.

Он также сообщил, что уже есть предложения для новых авиакомпаний.