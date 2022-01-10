Москва, , 13:01 — REGNUM В России более 100 тыс. школьников смогут отдохнуть по новой программе развития школьного туризма, которую запустят в 2022 году. Об этом 10 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас мы запускаем новую программу, пока в качестве эксперимента. Её главная цель познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий, чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом. И мы рассчитываем, что в этом году больше 100 тыс. учащихся 5−9 классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночёвками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство выделит 500 млн рублей на субсидии для 18 регионов, разработавших специальные турпакеты для детей.