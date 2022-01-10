Махачкала, , 13:01 — REGNUM Из аэропорта в столице Дагестана Махачкале перестали выполняться полеты в казахстанский город Актау. Перевозки пассажиров временно приостановлены из-за ситуации в Казахстане. На какой срок принято решение о приостановке рейсов, в аэропорту Махачкалы не уточнили.

Самолет skeeze

Напомним, регулярное авиасообщение между Дагестаном и Казахстаном было восстановлено лишь в декабре 2021 года. Ранее оно также приостанавливалось из-за запретов в связи с коронавирусом. На первый рейс 26 декабря были допущены лишь пассажиры с прививочным сертификатом или с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Выполняли полеты самолеты компании Scat. Планировалось, что она будет перевозить пассажиров по расписанию один раз в неделю. Однако из-за беспорядков в Казахстане 8 января запланированный рейс был отменен.

Читайте также: Из Дагестана открылось авиасообщение с Казахстаном