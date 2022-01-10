Белгород, 10 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Двух поставщиков крупных партий синтетических наркотических средств осудили в Губкине, сообщила ИА REGNUM 10 января официальный представитель Управления ФСБ по Белгородской области Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались гражданин России и гражданин Киргизии. Оперативники установили и суд подтвердил, что мужчины были причастны к деятельности трансграничных преступных групп — они транзитом осуществляли доставку партий наркотика через Белгородскую область в другие регионы России.

Приговором Губкинского районного суда им назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.